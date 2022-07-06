國際獅子會不因疫情肆虐，仍秉持著「我們服務」，成就獅子會5大志業。（彭瑞德提供／陳育賢新竹傳真）

在台灣擁有1105個分會、4萬多位會員的「國際獅子會」，將於本月8日下午於新竹市芙洛麗飯店舉行台灣總會第62、63屆理事長（總監議會議長）交接就職典禮，將有全國14個副區總監率千餘位獅友齊聚一堂，新任理事長並將由芙洛麗董事長張正忠接任。

獅子會台灣總會發言人彭瑞德指出，國際獅子會不因疫情肆虐，仍秉持著「我們服務」，成就獅子會5大志業，包括環保、視力、兒童癌症、飢餓、糖尿病等社區服務，尤其LICF（獅子會國際基金會）捐款達717萬7533美元，是全球第1的，在國際上更為台灣發聲、傳遞正面能量，展現台灣強勁的實力。

新任台灣總會第63屆理事長張正忠，是現任新竹市芙洛麗大飯店董事長，事業有成、熱心公益，與地方社團回饋鄉里，致力於獅子會，發揮台灣人的力量，推動國民外交。

彭瑞德說，新年度主題「形象價值、實現服務」，是行銷國際獅子會服務的品牌與態度，更以4個核心正直、責任、團隊合作及傑出貢獻，要讓世界看見台灣的愛心，讓國人看見獅友的服務。

2022年至2023年度將是台灣總會成立之後的第63屆，也是全國最後1屆，之後將根據2020年4月20日國際理事會所通過的決議，雖將於明年度於全國分為5個分（複合）區，但獅子會成員仍意志昂揚，眾志成城，將持續寫下輝煌燦爛的歷史，留下社會服務的典範。