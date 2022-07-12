弘光科技大學餐旅管理系、食品科技系師生參加2022年NICC荷蘭國際餐飲線上挑戰賽，奪得15金6銀佳績；餐旅系學生朱俊瑋為了圓夢，申請助學金減少打工時間，奪下1金1銀。

弘光科大今天透過新聞稿指出，餐旅管理系、食品科技系師生參加2022年NICC荷蘭國際餐飲線上挑戰賽，奪得15金6銀佳績；其中，餐旅系學生朱俊瑋跨組報名餐桌服務托盤、口布摺疊兩項比賽，拿到1金1銀。

大一學生朱俊瑋說，因對餐飲有興趣，高職畢業後，選擇念弘光餐旅系亞洲廚藝組，為涉獵更多領域專業，除廚藝技術外也學習外場服務。

朱俊瑋透露，在單親家庭長大，上有4個姊姊，媽媽靠著顧檳榔攤養家，他從高中便開始打工貼補家用，上大學後的生活費靠打工賺取，平日下課及假日皆在打工，為參加比賽，他申請學校弘愛築夢助學金，減少打工時數專心練習，一口氣報名兩項競賽，一舉奪下1金1銀。

同樣跨組參賽的餐旅系西廚組大一學生陳怡如，在餐桌服務口布摺疊奪金，她說，念高職時是餐服選手，為不讓手感生疏，報名餐服比賽，利用晚上時間練習，至少練習近百次，接下來要累積更多實力，正在準備西餐丙級的考照。

餐旅系大一學生呂宛諮也在餐桌服務口布摺疊奪金。她說，為累積職場經驗，平時在宴會廳打工，比賽報名費靠打工賺來，獲得金牌讓她覺得更有意義。（編輯：陳仁華）1110712