為了減輕租屋民眾負擔，行政院核定「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，明（7月1日）起開放申請，並於今（30）日上午11時，在行政院舉辦啟動儀式。行政院長蘇貞昌表示，符合申請資格者將於10月3日由行政院撥款入帳。內政部也說，經勾稽有21.2萬戶中低收入戶符合資格但沒有來申請。

蘇貞昌30日出席「300億元中央擴大租金補貼專案計畫啟動儀式」時說，這是明天就要開始實施的重大新政策，之所以重大是因為金額最龐大有300億元；資格最寬，月薪5.6萬元也可以申請；戶數最多，可望達50萬戶；手續最方便；還有房東都雙贏，所得稅會減免。他強調，過去租屋族很少有這麼大補貼。

蘇貞昌還說，原預計10月1日要發款，但那天剛好是周六，延到10月3日行政院直接撥款入帳，碰巧當天是聯合國人居日，很有意義。

按照規畫，租金補貼專案7月開放申請，以照顧50萬戶租屋族為目標，凡在期限內符合資格完成申請者，即使有超額戶數，行政院已核定皆予以補貼。

補助對象方面，第一是初入社會青年成年，補貼金額加碼1.2倍；第二是結婚二年內新婚家庭，補貼金額將加碼1.3倍；第三是育有未成年子女的家庭，一名子女補貼金額將加碼1.4倍，只要每增加一名就會增加0.2倍；第四是經濟或社會弱勢族群，將分別有1.4倍以及1.2倍補助。

內政部次長花敬群簡報時指出，經過資料庫勾稽，未申請租金補貼的經濟弱勢，和勾稽無持宅的經濟弱勢，共計有49.2萬人，若以每戶2.32人估算，約有21.2萬戶中低收入戶符合資格，但沒有來申請，是最需要幫助的一群，目前已經造冊完畢，村里長除了正在通知外，明天開始會進行協助。

內政部長徐國勇說，該政策是延續性的，也不是為了選舉，是長期政策照顧弱勢、年輕人、有小孩的國人。這次很重要的亮點是，很多社會福利政策是要人民自己申請，政府化被動為主動出擊，把資料勾稽出來，符合資格的弱勢和年輕人，也會通知來申請，只要勾同意，馬上會成立；曾經申請過的也不用急，慢慢來，都已經做好了。

內政部新聞稿指出，行政院已核定為4年計畫，中央每年將編列300億元預算，照顧50萬戶租屋族，將於7月1日至8月31日，採線上受理申請，9月完成核定，並於10月由中央統一撥款至申請者帳戶，提醒民眾務必留意申請時間。