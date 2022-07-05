勞動基金運用局今（5）日公告，將辦理新制勞工退休基金111年度第2次國外委任投資公開徵求受託機構，委任類型為絕對報酬債券型，共計委任30億美元並委任6家業者，每家業者之委任額度為5億美元，委任期間5年。

勞動基金運用局表示，申請業者之資格條件如下：一、成立3年以上（以111年5月31日為基準，往前推算3年以上）；二、依中華民國法令或外國法令設立登記營業。

三、全球管理之資產市值（含對客戶資產具運用決定權之證券投資顧問業務），不得少於50億美元或等值外幣。資產市值以111年5月31日為計算日，以申請業者及其同屬同一集團之資產管理公司，從事資產管理業務總計之資產為限。

四、提議產品歷史績效不得少於3年，並提供最近3年（以111年5月31日為基準，往前推算3年）之投資績效如下：

運用局說明，申請絕對報酬債券型委任者，須為多元債券策略，且不得使用模擬績效。本案將優先考慮涵蓋全球市場範圍之投資策略，其已受託之全球多元債券集合應具相關要求的特性等。