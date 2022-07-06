南投地質環境優良，造就豐饒物產，不過今年3月、6月霪雨造成南投部分農作物受損，南投縣政府7日宣布農委會依「農業天然災害救助辦法」公告現金救助項目，包括葡萄、百香果、草屯的改良種芒果等，每公頃4萬1000元到10萬元不等，縣府農業處提醒，申請時間即日起自15日，呼籲有需要的農民趕快申請。

行政院農委會根據農業天然災害現金救助辦法規定，於５日公告南投縣農災現金救助項目，包括葡萄每公頃4萬1000元，百香果每公頃10萬元，另外針對草屯鎮的改良種芒果，也能申請每公頃10萬元的現金補助， 依照面積比例核發救助金。

縣府農業處表示，南投種植葡萄面積有516公頃，而埔里的百香果的種植面積有250公頃，其產量占全國85％以上，年產量近7千公噸，而這兩波梅雨雨災造成災情相當嚴重，水傷、裂果樣樣來，剛出花苞的還沒結果就掉了，成了空包彈。

農業處說，符合資格的農民請攜帶土地所有權狀或地籍謄本正本，身分證、私章、農會帳號等文件，向當地公所提出申請，受理時間從即日起至7月15日止，逾期不予受理，而依規定救助項目損害率達20％以上者，才會依救助額度予以救助，未達20％者則不予救助。