嘉義農試所長陳甘澍（右）、研究員張哲瑋推薦台農5號紅寶石讚。（廖素慧攝）

台農5號紅寶石荔枝（後右）比桂味及他種荔枝的核籽小。（廖素慧攝）

嘉義農試所發現近幾年極端氣候影響荔枝產量慘跌不到正常年的3成，不僅黑葉、玉荷苞大減，糯米糍更幾乎沒有，但台農5號紅寶石仍有正常產量，且核小、果實豐厚飽汁、甜度佳、耐儲運。

嘉義農試所園藝系研究員兼系主人王張哲瑋博士長期關注荔枝產業，並研發荔枝品種。他指出，氣候不穩定影響荔枝產量大減，2019年暖冬、今年冬春多雨，造成荔枝花落、難結果，荔枝產量都不到正常年的3成，而糯米糍產量更少，近4年來只有1年產量正常，1年歉收，有2年幾乎沒有。

此外，市場上常見的荔枝品種少，大受歡迎的黑葉、玉荷包各有市占率約7成、2成，產期又集中在5月下旬至6月中上旬，因而價格不穩定，消費者的選擇也有限，還有荔枝不耐放，也是荔枝產業發展的困難。

張哲瑋說，紅寶石於2018年發表的新品種，有少數農友栽種，禁得起氣候變遷考驗，每公頃最多可收成9噸，今年可收成約7噸，產量比其他荔枝穩定，也好管理，有耐風性，適合在嘉義以北的地區栽種，目前彰化、南投、台中、新竹有零星果園種植。

張哲瑋指出，紅寶石的產期約在6月下旬，核籽小、儲放期長約28天、果肉飽滿多汁、甜度約20度以上，都有市場優勢，購買後若無法快速吃完，可以放入塑膠袋封緊，放在冰箱約2至3周仍然好吃。

所長陳甘澍博士表示，嘉義農試所長期研發荔枝、鳳梨等果樹品種，有興趣的農友可以洽詢該所，電話（05）2753108、2753125。