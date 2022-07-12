颱風季還沒來，日本農民保科正廣（Masahiro Hoshina）已經開始擔心，因為2019年那場颱風帶來豪雨和土石流，沖走了他的山葵田。

路透社報導，家在東京奧多摩町的這位70歲老農表示：「最近颱風威力感覺和以往完全不同，因為全球暖化，越變越強了。」

「發生一次，難保不會再來一次。」

山葵通常生長在狹窄河谷的溪流邊，因此更容易遭遇天災。2019年哈吉貝颱風重創日本東部，隔年造成奧多摩町山葵產量大減近7成。

專家表示，全球暖化不僅導致風暴更多、更強，影響到山葵產量，氣溫節節上升，也讓需要種在水溫保持攝氏10至15度左右的山葵生長受到威脅。

山葵銳減，也可能讓壽司與生魚片等日本傳統料理少了那一味。

天氣並非山葵農要面對的唯一障礙，鄉村人口因老化驟減，也造成無人可接手種植的局面，在這兩種因素影響之下，在清澈水流中生長的山葵產量掉到僅有2005年的一半。

蕎麥麵店經理大西教仁（Norihito Onishi, 譯音），發現山葵短缺和供應問題直接影響到店裡生意。

這家餐廳原本以讓顧客自己磨山葵泥來增添蕎麥麵風味著稱，但大部分品項現在都不再隨餐附上山葵。

大西說：「以前我們所有蕎麥冷麵都會附上一小塊生山葵，但現在沒法再提供了。」

30年前餐廳剛開張時，山葵供應量充足，但大西說，過去5至10年，他時不時會遇到完全拿不到山葵的狀況，因此現在店內僅有部分餐點提供山葵。

「如果因為全球暖化等因素造成的山葵供應不穩狀況持續，我們就得拿出其他方法因應，才不會落得完全沒有生山葵的局面。」