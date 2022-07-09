南投縣新增確診人數549例、死亡人數6人，首批萬劑Novavax疫苗9日起開打。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣新增確診人數549例、死亡人數6人。衛生局局長陳南松表示，今日起疫苗接種有新疫苗了，首批Novavax新冠肺炎疫苗1萬劑已在社區開打，64家合約診所及13鄉鎮衛生所全面提供預約登記接種。

南投縣府表示，截至7月8日累計確診人數6萬2993例，居家隔離人數1578例，今天解除隔離人數577例，居家照護人數4萬零5例：累計死亡人數為208人，至於今天新增死亡個案年齡，90歲以上有2人、80歲至89歲有1人、70歲至79歲有1人、60歲至69歲有1人、50歲至59歲有1人，皆有慢性病史，其中，未曾接種疫苗有2人、接種2劑有1人、接種3劑有3人。

陳南松表示，今日起南投縣有新疫苗選擇，首批Novavax新冠肺炎疫苗1萬劑（10劑次／瓶，0.5ml／劑）已在社區開打了，縣內64家合約診所及13鄉鎮衛生所全面提供民眾預約登記接種。

陳南松說，南投縣整體疫苗接種情形都還不錯，但30歲至49歲及50歲至64歲年齡族群接種不夠踴躍。另外，符合第4劑追加劑接種資格的族群如65歲以上長者，第3劑接種情形並不熱絡，呼籲屬於高風險群的高齡長者踴躍施打。