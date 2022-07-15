【LIVE直播】恩恩案2大疑點進度 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情趨緩，國內今新增2萬5223例本土個案、87例境外移入個案。與此同時，今日也新增203例中重症個案，包括4例兒童多系統發炎症候群（MIS-C），年齡介於7個月大至10歲。另確診個案中，新增114例死亡，2020年以來的死亡個案正式突破8000例。

今日本土個案以新北單日新增4224例居多，其次依序為台中3293例、高雄2629例、台北2532例、台南1842例、桃園2711例等；境外移入個案則分別自美國、越南、德國、法國、日本等移入。

與此同時，國內今新增203例中重症個案，其中中症99例、重症104例，包括4個MIS-C兒童，年齡介於7個月至10歲。

中重症個案比例。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞說，7個月大的女嬰在6月9日確診，6月20日發燒、喉嚨紅腫，24日出現嘔吐症狀而住院，疑出現肺炎，持續發燒、嘔吐，且有皮疹，醫院懷疑為MIS-C。女童在7月1日接受免疫球蛋白治療後，7月3日退燒，後因意識改變，經電腦斷層發現水腦，7月9日轉院，經腦室引流外科手術後，入住加護病房，目前還在救治中。

另1名3歲女童在5月31日確診，6月21日開始發燒、頸部腫痛，6月23日至急診，檢查發現淋巴結腫、喉嚨腫、活力下降，經超音波顯示有冠狀動脈擴大、心包膜積水，因心因性休克、呼吸窘迫，轉入加護病房，7月3日已出院。

至於另外2名個案，目前病況好轉，但尚未出院，包括1名8歲女童，在6月8日確診，7月1日出現MIS-C相關症狀，7月3日到急診住院，7月12日轉出加護病房。而10歲男童則在5月27日確診，7月7日出現MIS-C相關症狀，7月11日呼吸困難至急診，血壓偏低，轉院入住加護病房，14日已轉出加護病房。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

截至目前，國內共累計累計98例重症兒童，其中腦炎23例、肺炎17例、MIS-C 38例、敗血症3例、哮吼8例、到院前死亡6例、共病3例。兒童死亡則維持22例。

今日新增的本土死亡個案共114例，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、108例具慢性病史、76例未接種3劑 疫苗。確診日介於今年年5月18日至7月12日，死亡日期介於6月2日至7月12日。2020年以來，國內共累計421萬5200例確診、8031例死亡。