嘯吼、腦炎等病徵在兒童身上會更明顯，且有可能引起兒童多系統炎症，發生時間大約會在確診的2至6周內。（高市衛生局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市今日新增確診2628例，疫情持續第六周的穩定下降，市長陳其邁表示兒童疫苗也已抵台，在14日已開放預約，呼籲家長盡快帶兒童前往接種，降低兒童重病風險。

高雄市醫師公會祕書長王志祿提到，新冠肺炎兒童的盛行率23.25％，處於各年齡層最高，又加上兒童感染後都關在家，無法像成人一樣產生群體的免疫力，尤其是哮吼、腦炎等病徵在兒童身上會更明顯，且有可能引起兒童多系統炎症，發生時間大約會在確診的2至6周內，希望高雄市的兒科診所能多加預防兒童多系統炎症的發生。

6個月至5歲孩童的疫苗預約已於14日開放，安排224加兒科診所，預約程度已滿足三分之一到二分之一，呼籲還沒預約兒童疫苗的家長盡快預約，降低兒童感染重症的風險。兒童疫苗對於重症保護力達到7至9成，若兒童在施打疫苗後出現發燒、哭鬧特別厲害等相關症狀，也要盡速聯絡醫生。

對於兒童疫苗接種站，陳其邁也表示因為兒童對於施打疫苗會特別敏感，所以在社區接種站的部分也會有特別的處置和安排，也會加強必要的設施，避免幼童哭鬧的回音等影響因素。

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