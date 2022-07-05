行政院核定的300億元擴大租金補貼專7月1日上路，新黨今召開記者會指出，經查行政院編列該筆預算的作法，有違反《預算法》之嫌，行政院濫權拿著超徵稅收恣意作為，政策收買年輕人選票的意味濃厚，呼籲政府不應為選舉而帶頭違法，並要求監察院提出糾彈。

華梵大學特聘教授杜震華指出，租屋族之所以會有這份「天上掉下的禮物」，乃因去年全年稅收超徵達4034億元。行政院以通貨膨脹嚴重、經濟成長果實讓全民共享為由，逕行決定這個未經立法院審查的「撒錢」方案，規劃剛好在11月「九合一地方選舉」之前1個月發放。

杜震華表示，規劃補貼金額，35歲以下年輕人和育有未成年子女的年輕家庭更高於年長家庭，無視於年長家庭負擔可能更重，政策收買年輕人選票的意味濃厚，民進黨連共享「經濟紅利」的規畫，也和選舉完美搭配，可見所有施政都以選舉著眼。

杜震華提醒，將超徵的國家稅收，不繳庫降低國債，是違法的行為，根據《預算法》明定，超收的部分「應一律解庫」，根本沒有「挪移墊用」的空間，如今行政院濫權，拿著超徵稅收恣意作為，無視程序正義，在野黨應加以譴責，並要求監察院提出糾彈。

新黨秘書長潘懷宗表示，新黨同意租屋補貼，但不希望政府用違法的方式進行，政府如果編列下年度預算，提交到立法院審查，相信各界都會同意，但政府不能閹割立法院的同意權，不該由行政院自己直接違法擴大補助，跳過民主政治應有的法定程序。

潘懷宗質疑，年底九合一選舉在即，民進黨政府是否想急著用這項租屋補貼政策，掩蓋防疫表現的失職？強調應針對所有負擔較重的民眾／家庭優先幫助，而非用年齡當標準一刀切排除掉部分需要更多幫助的人。