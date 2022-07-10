新竹市長林智堅論文被指抄襲，前台南縣長蘇煥智表示，竹科管理局的委託報告就算林有參與，林也不是著作人，林智堅將該篇報告直接抄來作為碩士論文，從著作權法的角度來看，這也是違法的。從共同作者直接變成單一作者，已經侵害著作人格權，過去也被認為這是構成偽造文書的一種，當然也同時構成「抄襲」。

目前為執業律師的蘇煥智表示，有學術界的友人針對林智堅論文抄襲事件，認為指控應該不成立，並認為這是「學術界慣例」，他看了非常驚心！

蘇煥智當年的碩士論文是1990年6月寫「半導體晶片法律保護之比較研究」，算是台灣早期研究著作權、高科技智慧財產權的律師，並曾在清華大學教過高科技智慧財產權。他說自己因為對著作權有些研究，對林智堅碩士論文抄襲問題，特別敏感！

對於學界友人的觀點被媒體大肆報導，進而成為林智堅及綠營的護身符。蘇煥智表示，這樣的狀況令他憂心，台灣的學術界如果沿用這個觀念，以訛傳訛，將害慘我們的大學生、硏究生。

他說，這樣的觀點隱含著三個三段論法：研究生只要有參與教授的研究計劃；不管他是否是「研究計劃」報告的撰寫人或只是參加者；都可以將「研究成果」照抄發表為碩、博士論文。

蘇煥智批評，這樣的觀點，從著作權法的觀點來看，根本是錯誤的也是違法的。而這樣子被教出來的學生，將來出社會後，也是有高度觸法被關的危險！

他說，該觀點強調學術界實務上，「教授、硏究生只要參與教授爭取的研究計劃，就可以將研究計劃的研究報告，以自己的名義發表為論文，無論是作為升等論文、或是碩、博士論文。」這樣的邏輯似乎藴含著「照抄研究報告」用自己的名義來發表也不是問題。如果這就是台灣學術界的實務，這恐怕才是真正的台灣整體學術倫理的危機！

蘇煥智指出，以2008年竹科管理局委託中華大學科技管理學系的研究案，計劃主持人是李友錚、王明郎二位教授，報告也是以二人名義提出。林智堅當時是柯建銘立委的助理，也是硏究生。據賀力行、王明郎二位教授表示林智堅有參與此一研究案，並舉2008年4月份研討會文章來証明。

但他說，該報告只有15頁，而林的碩士論文是67頁，而且該文第一作者是賀力行，只能證明林智堅對文章有參與貢獻，頂多只是該文的共同著作人之一。至於竹科的結案報告，因具名是李友錚、王明郎，所以著作人仍然是該二人，而依約該著作財產權歸竹科管理局。總之竹科管理局這一份委託報告，林智堅並不是著作人。

蘇煥智表示，如果只因林有參與該計劃研究，沒有查證他是否是整本報告的撰寫者，就認為林智堅可以以自己名義發表該研究計劃報告，這是完全誤解著作權法的規定。「如果這是台灣學術界的實務，那也真是太可怕了！」

他說，就算是竹科管理局的委託報告，後來經過蔡政府的政治壓力，也將林智堅列為共同作者，但從著作權法的角度來看，是否林智堅就可以將該篇報告直接94％抄襲作為碩士論文呢？其實從著作權法的角度來看，這也是違法的。從三個共同作者，直接變成單一作者，這就是已經侵害著作人格權，過去也被認為這是構成偽造文書的一種。當然也同時構成「抄襲」，違法複製侵害共同著作物。

至於有人認為「計劃成果報告通常不被視為正式發表，自無自我引註的需要，當然也就沒有抄襲的問題。」他強調，這個觀點是完全違反著作權法的規定。因為著作權法是採取著作完成主義，一旦完成就發生保護效力。

林智堅主張論文授權書上寫的日期是7／1，而科管局結案報告是6／20，他的論文在6／20前完成，並没有抄襲新竹科管局的結案報告。蘇煥智表示，如果照林智堅這樣的辯駁，那是否反而是二位教授（李友錚、王明郎）抄襲林智堅的論文呢？或者是根本二篇文章，另外有一個相同的代筆人呢？「我認為，二位教授應該出來回答這個問題！」