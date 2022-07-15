民進黨桃園市長參選人林智堅中華大學論文涉嫌抄襲竹科管理局研究報告，林智堅強調自己是共同研究者。國民黨台北市議員王鴻薇今拿出證據，根據竹科報告分工內容，負責撰寫報告的是教授李友錚及王明郎，痛批林智堅只是發問卷的，從頭到尾沒寫過一個字，何來原創性？根本滿口謊言。

王鴻薇表示，林智堅中華大學論文涉嫌抄襲竹科研究報告，林智堅一直用政治語言搪塞，說她對林智堅潑髒水，可是對於她提出的所有證據，林智堅從來沒有正面回應，林智堅還敢說，他有共同參與中華大學承攬的竹科報告，稱他是共同研究者，但她抓到林智堅從頭到尾就沒有參與竹科委辦的報告，質疑何來所謂的共同研究。

王鴻薇今秀出證據，根據竹科管理局提供國會辦公室的資料，其中主要的研究人力及工作，主持人及共同主持人分別是李友錚、賀力行及王明郎三名教授。

對於三位老師在竹科報告分工，王鴻薇表示，李友錚在執行後期撰寫研究報告，王明郎負責架構規畫、執行調查分析、撰寫報告，這份報告從頭到尾就是兩個人撰寫，林智堅的指導教授賀力行則協助規畫並執行調查及進行調查分析。

王鴻薇說，看起來這份資料林智堅是後補上去的，出現了林智堅，但他掛名的是「無薪助理」，這是非常奇怪的，過去政府委辦的報告，不管是實習生或研究生，基本上沒有拿薪資，是不可能放入研究人力。

王鴻薇指出，就算將研究人力放上林智堅，但林智堅是協助執行調查並執行計畫行政相關事宜，坐實了林智堅就是幫忙發問卷而已，證明林智堅從來沒有撰寫過報告，請問怎麼敢說是原創者？哪來的膽子說有著作權？沒有一個字是林智堅撰寫哪來的原創性、著作權？

王鴻薇轟，當媒體人黃光芹問到林智堅報告時，林智堅稱還在找原來所寫的報告，「真的是滿口謊言。」