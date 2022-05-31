現年42歲的女星趙小僑與導演老公劉亮佐結婚5年感情依然甜蜜，為了求子兩人曾經歷1次人工受孕及2次試管皆宣告失敗，讓夫妻倆心痛不已，但經過多次努力後，趙小僑終於在本月18日曬出孕肚開心宣布「做人成功」，吸引大批粉絲送上祝福。而如今看著老婆順利度過32週的劉亮佐，也感性發文「犒賞自己」，卻讓趙小僑一看到禮物忍不住翻白眼。

劉亮佐於昨（30）日晚間突然在臉書粉絲團上發文「懷孕32週了，總是要犒賞一下自己」文末還附上愛心貼圖，但仔細一看才發現他其實是在分享近日新入手的無敵鐵金剛公仔，讓老婆趙小喬看到後忍不住在留言處表示「諒你不敢at我」並加上翻白眼的表情符號，劉亮佐則趕緊回應「對不起下次不敢了。（八月還有一隻就沒有了）」，夫妻間逗趣的互動立即笑翻一票網友，紛紛留言「這個藉口怪怪的」、「好理由啊」、「不是該犒賞嫂子嗎」、「等一下，懷孕32週為什麼是犒賞你」、「到底關你什麼事！哈哈」、「到底誰才是孕婦 ，哈」、「是不是搞錯犒賞對象了」、「你確定你只有32週」、「想買就直說啊！哈」。

事實上，即將在7月迎接女兒「典典寶寶」誕生的趙小僑，不久前曾拍片公開艱辛的懷孕過程，她因體質特殊，即使順利懷孕還是得天天往肚皮上扎針打肝素，每週還得回醫院產檢，確定寶寶的健康無誤，她甚至扎針扎到老公劉亮佐都心疼表示「連看都痛」，但趙小僑卻認為「每一針都是愛」。另外，趙小僑也透露懷孕後最困難的就是頻尿、睡不好，最近還出現腳抽筋、胸下會麻等症狀，直到有了孕婦抱枕才開始好轉。而影片一公開後也引起網友熱烈討論。