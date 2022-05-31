藝人歐陽娜娜為歐陽龍與傅娟的二女兒，頂著星二代光環勇闖演藝圈，因把事業重心放在大陸並曾表態政治立場而經常造成話題。近日即將在6月迎接22歲生日的她，受邀登上時尚雜誌並罕見突破尺度來紀念21轉變成22的過程。

歐陽娜娜即將於6月15日迎接22歲生日，大陸時尚雜誌《SoFigaro》昨（30）日便在官網上PO出歐陽娜娜一系列的的公路美照，並以「歐陽娜娜的22歲瘋狂旅程」當主題，象徵歐陽娜娜長期在大陸、台灣及美國三地跑，兼顧工作與課業的狀態，歐陽娜娜的工作室隨後也轉發貼文，並表示「歐陽娜娜即將告別21歲，迎來22歲的旅程」。而在公開的照片中，歐陽娜娜換上黑色的透膚禮服，還換上多件造型洋裝，在裝著行李、開在公路上的貨車上擺出各種姿勢，象徵自己將朝新的旅程邁進。

但平時穿搭風格偏保守的歐陽娜娜，卻在其中一張照片中罕見的小露性感。只見歐陽娜娜雖肩膀上搭著白色的牛仔外套，外套卻只穿一半，大方秀出內搭的白色運動內衣，結實的腹肌曲線也因此一覽無遺，加上她的無辜電眼，瞬間融化一票粉絲，紛紛留言「娜比太好看了」、「歐陽娜娜好漂亮」、「好美」、「美女好絕」、「不一樣的娜比」、「原來娜比身材這麼好」、「寶貝真是美」成功引發話題。