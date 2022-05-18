香港前影星邱淑貞當年嫁給富商沈嘉偉便退出演藝圈，陸續生下3個寶貝女兒，其中長女沈月（Ayla）繼承媽媽的優良基因，被封為「最美星二代」。16日是邱淑貞的54歲生日，沈月在IG祝媽媽生日快樂，意外揭露對方的英文名字。

剛從南韓返港的沈月，近日最重要的行程就是幫邱淑貞慶生，17日她在IG寫道：「it was mommy’s birthday yesterday 220516（昨天是媽媽的生日），上傳的照片中，並沒有壽星本人，而是由沈月當女主角，穿著粉嫩色系洋裝站在花海前，拍出「人比花嬌」的靚照。

值得注意的是，邱淑貞的3個生日蛋糕上面，都留著「Happy Birthday Chingmy」的字樣，讓外界恍然大悟，原來邱淑貞的英文名字叫Chingmy.

沈月今年2月低調飛往南韓參加時尚活動，與天團EXO世勳、金敏荷、丁海寅等明星合照，被傳將以英文名Alya在當地出道，但此說法已遭沈月否認，表示自己不是韓國練習生，也沒打算去做練習生，現階段的主要任務為課業學習，有餘力才會做模特兒的工作，並培養畫畫、烹飪料理等興趣，希望能和大眾繼續分享生活的點點滴滴。