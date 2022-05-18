影帝周潤發出道以來累積大量經典戲劇作品，曾奪下三屆金像獎最佳男主角及兩屆金馬獎最佳男主角，更前往演員最高殿堂好萊塢演戲，世界級演技深受肯定；周潤發近年已過著半退休生活，今（18日）過生日正式邁入67歲，氣質女星黃翠如在IG曬出爬山巧遇周潤發的合照祝賀，被網友大讚「（周潤發）沒有架子的巨星」。

今日是周潤發的生日，雖然邁入67歲，但他長年鍛鍊身體，愛運動和爬山，讓他每每被拍到近況狀態都超逆齡；香港氣質女星黃翠茹下午在IG發文，上傳一張爬山時巧遇周潤發的合照，雖然周潤發戴著墨鏡，但對著鏡頭無比燦爛的笑容，看得出不管是精神還是生理狀態都極好。

女星黃翠如曬出巧遇周潤發的合照祝他67歲生日快樂，底下也湧入大票粉絲留言祝賀。(圖/ 摘自黃翠如IG)

黃翠如向滿67歲的周潤發祝賀，「祝我們的發哥，生日快樂，幸福，健康」，簡單的幾句話就能感受到對前輩的敬意；底下也湧入粉絲熱情留言，「野生捕獲發哥行動」、「發哥是香港土生土長沒有架子的巨星」、「祝發哥生日快樂，爬山快樂，希望下次爬山可以遇上」。

不久前周潤發現身活動領獎，滿頭白髮卻更有成熟男人魅力，還大方和現場觀眾合照，親民模樣被讚爆；4月底周潤發路過香港中學文憑考試試場外，還親切地和學生擊掌打氣，羨煞一票粉絲。