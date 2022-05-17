黃奕儒生日願望為票房完售。（相映國際提供）

創作才子黃奕儒Ezu將於7月9日舉辦OPPO黃奕儒Ezu《青空》演唱會，相隔2年再度舉辦專場，他坦言：「真的等了好久！原本規劃在5月辦生日演唱會，後來因為疫情決定順延，當時很擔心會不會到最後今年都沒辦法辦演唱會了。」如今心中大石頭終於落定，他戰戰兢兢，「心情其實有點複雜，一方面很擔心會不會再受疫情影響，另一方面又很期待能在專場見到大家。此刻唯一能做的就是把自己能做的都先完成，其他的就保持平常心。」

黃奕儒對粉絲喊話：「這次專場特別把過去的歌曲重新改編，希望讓等了2年的粉絲們覺得值回票價，聽到不一樣的感覺。」他表示現場演出有了很大的變化，台下的聽眾多半戴著口罩，在台上較難立即感受到觀眾情緒，甚至有時候會誤以為觀眾反應太冷靜，演出結束後會以為自己表現不好，直到打開IG、FB發現粉絲們的留言、私訊與發限動，才知道原來剛剛自己的演出還不差。

他思考「要做出怎麼樣的作品？」、「說什麼樣的話？」能讓台下觀眾有所共鳴，透露：「一直煩惱著如何在這難得的演唱會，準備特別節目給粉絲們。自己親自做了許多編曲來實現腦中想法，讓整個演唱會概念呈現更完整，除了新歌也有改編作品以及翻唱，讓大家更耳目一新。當然還有專場必備的限定彩蛋神秘嘉賓的特別合作，請大家敬請期待」！

黃奕儒在生日當天也就是5／17開賣演唱會門票，許下願望：「當然最大的願望是專場sold out！特別選在生日這天開票，想留給粉絲們一個特別的紀念，總感覺自己是為音樂而生，希望把生日的喜悅分享給大家。也希望自己能夠在今年繼續推出新作品讓大家聽到。」

《青空》專輯累積好評，他也感謝著大家鼓勵，「在線上聽完《青空》覺得喜歡的話，也請一定要去唱片行找找實體專輯！專輯設計上加入了許多巧思，像是透明封套可以透著你自己眼前的青空來拍照！一邊播放專輯，一邊閱讀歌詞本，相信會更能體會到每首歌歌詞想傳達的意念和情緒」。OPPO黃奕儒Ezu《青空》演唱會，地點在CORNER MAX大角落多功能展演館，門票在5月17日17：00正式開賣，購票請洽iNDIEVOX網站、ibon售票系統。