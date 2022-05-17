蔡政府周五就任滿6年，國民黨智庫今批評，蔡總統從允諾改善青年低薪問題，但今年最新統計，25歲以下過半月薪仍3萬元以下，青年依然失業或低薪，讓41％青年要當躺平族；此外青年創業貸款不易，法規趨嚴，也應修法鬆綁。

立委洪孟楷表示，青年需要政府給予資源，而也只要給有合適所得才能勇敢追夢，立法院衛環委員會後天將排審最低工資法草案，希望朝野一起支持，讓法案再5月底立法院休會前三讀立法，改善青年低薪問題。

KMT青年團執行長蕭羽耘表示，現在畢業生平均要投22封履歷才有1次面試機會、面試11家公司才能找到工作，也就是說每個畢業生至少要投200多份履歷才有就業機會，被稱為躺平族是因看不到希望，對未來少了憧憬。

蕭羽耘說，2020年統計，每5個應屆畢業生有1個失業至少長達1年，顯見大多數人不像蔡英文總統一樣剛出社會家裏就有車給她開，更多青年甚至可能連低薪的機會都沒有，因為根本找不到工作，是蔡政府怠惰才讓年輕人躺平。

國民黨智庫召集人簡榮宗表示，現在確診數比多數民眾薪水還高，蔡政府又推移工久留方案瓜分青年工作機會，再加上青創貸款門檻高，青年謀職更加困難，認為台灣金管從防弊角度思考，改善創業環境企業根留台灣才能解決經濟問題。

絡客思創辦人林宏儒說，過去上市櫃公司要拿大家的錢投資，金管的管制重點是防弊，但青年創業需要政府支持，政府的政策思考應該要是興利，讓青年拿到更好的資源。

林宏儒也認為，當前國內法令規範對創業創新管制過緊，應思考彎道超車，比其他國家想得更前面，才能在全世界競爭的創業環境下超車。

前立委、謝國樑表示，當前青創者遭遇的根本問題，在於經濟環境對他們想孕育的產業不容易，即便提供工作便利、節省他們創業成本，影響生存的還是整體經濟環境，「台灣整體經濟環境並不好」。

謝國樑說，有獨特性的產品或服務生存不是困難，但對大多數青年創業者而言，他們的產品與服務大部分還是有些同質性，不可能獨步全台，擁有大家沒有的優勢，而經濟環境不好事業就沒辦法生存。

國民黨發言人李明璇也認為，政府首要任務不是給年輕人貸款創業，反而是應該積極改善環境，否則只是讓年輕人陷入負債。