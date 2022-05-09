知名主持人Janet 謝怡芬，今年母親節在社群網站PO出一段自拍紀錄片，大方告知粉絲自己有生育困難，和大家分享艱辛求子經歷，還曾在懷胎過程中不幸流產，決定進行人工生殖，拿著針頭不斷往肚皮扎針，有時候內心感到很害怕，承受旁人所難以想像的痛苦，最終才在這段懷孕經歷中，順利產下寶貝孩子。

Janet和老公吳宇衡已結婚6年，當時眼見即將進入40歲，卻在2019年不幸難過流產，胚胎大小停留在8周，內心求子心切和吳宇衡討論過後，挑戰違背自然法則，勇敢接受試管嬰兒，在醫生指導下進行各種探索，老公也在旁邊貼心陪伴，其實他們曾考慮過為何要生小孩，所幸最終有寶貝結晶誕生。

她也向大家透露，在這段試管嬰兒過程裡，真的遭遇到很多困境，鼓勵有生育困難的男性、女性、爸爸們、媽媽們，其實一點也都不孤單，她老公也跟他說這段經歷比作是80年代愛情故事，當聽到小朋友心跳聲時，一切就會變得很真實，雖然辛苦但也非常值得，也讓大家發現身為一位母親有多麼不容易，每個新生命的降臨都是父母親生命的恩典。

這段感人影片發布後，對著她鼓勵：「試管壓力不是一般人能想像的，妳真的辛苦了！」、「好勇敢，不管孩子怎麼來的，只要愛孩子都是好父母」、「好振奮我心！我也在進行試管，沒有走過的人真的不知道辛苦」、「我也是還在努力的未來媽媽這段過程真的辛苦」、「生小孩真的很偉大，好辛苦又好值得」還吸引了16萬人次觀看。