女星許維恩去年認愛小6歲的王家梁，2個月後男方宣布求婚成功，並選在11月11日、許維恩迎接40歲生日時登記結婚，最近小倆口和友人去澎湖遊旅遊，享受當地難得的愜意時光，老公還曬出她身穿連身泳衣的火辣照片，引起網友熱議。

許維恩昨(3日)在Instagram限動曬出放閃照，只見小倆口坐在遊艇上享用美食，她對著鏡頭露出甜美微笑並依偎在老公身邊，雖然身穿黑色罩衫，內搭的桃紅泳衣卻是若隱若現，讓人充滿無限遐想空間，隨後老公便曬出她穿連身泳衣入鏡的照片，只見側邊挖空露出火辣S曲線，一對傲人北半球及深邃事業線更是搶盡目光，火辣程度破表，王家梁也發文寫道：「端午節沒有立蛋，只有藍天、白雲、比基尼。我們享受到澎湖的美好，端午節快樂」。

許維恩與老公王家梁到澎湖旅遊。(sharon701111 IG)

對此，網友紛紛留言：「郎才女貌，嫂子真的好辣」、「戴上墨鏡瞬間出現讓愛飛揚的飛行官」、「Perfect couple 」、「怎麼可以這麼登對」、「絕美風景配上帥哥美女，美到讓人難以將視線移開」，兩人放閃合照短短時間也吸引上萬人按讚。

許維恩原本積極拚懷孕，做第二次取卵手術前，還發文許願：「希望在一切順利的狀況下～不能確診」，未料王家梁確診新冠肺炎，導致所有療程和手術要被迫停止，許維恩因此附上一張眼眶含淚照，心情明顯受到不小打擊，讓人看了相當心疼。