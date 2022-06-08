恩愛夫妻檔許維恩、王家梁近日到澎湖旅遊，享受渡假時光，不吝嗇展現好身材的許維恩，也沒忘記放送比基尼和泡湯辣照，她辣穿桃紅色比基尼自拍，超兇上帝視角放送傲人美胸和白嫩肌，性感辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

近日適逢澎湖國際海上花火節，許維恩、王家梁也到當地遊玩，親民的許維恩大方分享旅遊行程外，不吝嗇展現好身材的她，也沒忘放送比基尼照，許維恩昨（7日）在網上曬自拍，站在泳池的許維恩辣穿桃紅色比基尼，超兇的上帝自拍視角，讓她傲人美胸和白嫩肌膚一覽無遺，好身材相當不科學。

同時，許維恩還放送民宿的泡澡照，享受泡泡浴的她，大尺度裸上身泡在浴缸中，白嫩美背全都露，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言：「超性感」、「這身材無敵了」、「好美喔」。

許維恩放送比基尼和泡澡照。（圖／取材自許維恩臉書）

新婚的許維恩、王家梁日前拚生寶寶，兩人投入試管嬰兒計畫，不過王家梁上個月因確診，許維恩顧及所有人安全，不得不選擇放棄，所有療程和手術被迫停止，同時，許維恩也宣布，她要先好好休養身體，不會再做下次療程，許維恩表示，她只求順其自然，「看上天的安排囉～因為身體疲憊心更累，需要一些時間調整心靈」。