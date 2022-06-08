聶雲回憶當年《侏羅紀公園》上映時還在美國。（UIP提供）

汪東城本身就是恐龍控，難忘首次看《侏羅紀公園》的震撼感。（UIP提供）

庹宗康（左起）、姚元浩一同出席上映派對。（UIP提供）

佩甄（左起）、Vicky和黃小柔帶著小孩一起感受恐龍出現在大銀幕的震撼。（UIP提供）

讓恐龍迷引頸期盼的《侏羅紀世界：統霸天下》史詩級最終章，終於在8日全台正式上映，這集最大噱頭莫過於兩個世代的演員首度合體演出，還有無敵可愛的迅猛龍母女檔小藍和小小藍“貝塔”，尤其，這一集又是電影列史詩最終章，經典電影主題音樂和滿滿的致敬情懷橋段，每一幕都將帶給觀眾滿滿感動。

7日晚間台北上映派對上，吸引眾多「恐龍控」大咖明星帶小孩、網路創作者和KOL前來搶先朝聖。現場與會貴賓包括庹宗康、姚元浩、汪東城、聶雲、阿翰（阮月嬌）、許維恩、王家梁…等，不約而同皆表示超級喜歡《侏羅紀》這部經典系列電影。

汪東城本身就是怪獸恐龍控，小時候都會收集恐龍小玩具，當年《侏羅紀公園》是跟同學去校外教學時，一起去電影院看大銀幕，真的非常震撼。而聶雲談到，當年《侏羅紀公園》上映時，他還在美國，廣告打得鋪天蓋地，「我永遠都記得當第一幕恐龍出現的時候，全場觀眾幾乎都是和片中演員一樣的心情，感到非常不可思議，因為真的是太逼真了，CGI效果在當年絕對是最前衛的。」

庹宗康認為，侏羅紀電影系列，可說是伴隨觀眾一起成長的經典電影，也很習慣每幾年就會有一部恐龍電影上映，相信無論是大人還是小孩都是真心期待在電影中能看到恐龍：「一想到這一集將會是最後一集，就很感傷，因為無形之中恐龍已經融入了我們的生活。」他也呼籲觀眾一定要到電影院體驗置身叢林無所遁形的震撼感。

網紅阿翰則扮演「阮月嬌」出席盛會，意外曝年露年紀：「1993年《侏羅紀公園》上映時還沒出生，但小時候常在電視上看重播，恐龍對主教群發動攻擊刺激到要憋氣。」被問到最想和侏羅紀的哪隻恐龍當朋友，阿翰搞笑回答：「想跟最強的暴龍當朋友，因為我可以派出壁虎姊姊（扮演過的角色），跟他一起叫，一起征服世界。」

而李佩甄、Vicky和黃小柔則帶著小孩一起出席上映派對，和小孩們一起感受看到恐龍出現在大銀幕時的震撼。佩甄表示，當年看《侏羅紀公園》恐龍尚未露臉時，光是看到水波紋就已經全身起雞皮疙瘩，緊繃到無法呼吸。黃小柔表示，當年看到恐龍超震撼，了解原來恐龍是長這樣：「迅猛龍簡直生猛又可愛，但如果真的生活在恐龍世界，一定活不久。」