香港女星蔡少芬曾經是2000年代的四大花旦之一，早期以香港小姐季軍的身分出名，後來獲得無線電視台力捧，出演了多部戲劇作品，同時還是最年輕的香港視后，後來改往大陸發展，憑藉清朝宮鬥劇《後宮甄嬛傳》的皇后一角創造事業高峰，精湛的演技令許多觀眾印象深刻；近日有觀眾重溫她的作品才發現，原來28年前她也演過周星馳的經典電影《九品芝麻官》，讓網友好驚訝。

有網友在facebook社團「爆廢公社」發布：「看完多年後才發現皇后就是如煙姑娘的舉手」，同時附上一張兩個角色的對比圖，上半張是《九品芝麻官》裡的紅牌「如煙姑娘」，下半張是《後宮甄嬛傳》的皇后，圖片中雖然是同一人，但造型和氣質截然不同，當年出演《九品芝麻官》蔡少芬才21歲，將如煙姑娘活潑嬌媚的形象發揮得淋漓盡致，時隔17年她的演技也大有進步，在《後宮甄嬛傳》飾演表面大度實則陰險狡詐的皇后，演技絲絲入扣，創造出經典台詞「臣妾做不到」，獲得不少影迷認可。

許多網友都以為蔡少芬是《後宮甄嬛傳》才被大家熟知，沒想到其實她在經典電影《九品芝麻官》中早就出現，紛紛表示感覺很奇妙，「完全不知道耶哈哈，傻眼，不同人吧」、「天啊，這好讓我驚訝」、「看到這文章才知道」、「看那麼多次都不知道是同一人」，有網友發揮創意幽默留言：「應該要出一部飄香院一姐當上皇后娘娘的勵志電影。」