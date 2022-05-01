陳芳語（中）排舞遇到2位皇后踢館。（Asia Pride Games 2022 臺北亞洲同志運動會提供）

陳芳語將擔任「2022 臺北亞洲同志運動會」5月3日閉幕典禮壓軸演出，擁有不少同志粉絲支持的她，日前排舞遇到2位皇后踢館，穿著超級高跟鞋的「薔薇」、「美神」現場妖嬈尬舞，個頭嬌小卻渾身韻律的陳芳語非但沒被比下去，還頂著「薔薇」的帽子性感走台步，展現無人可及歌姬氣勢。

2位皇后見到陳芳語時，忍不住「原地石化」成為櫥窗假人，重現她網路破億觀看的〈愛你〉MV 情節，「薔薇」更搶戲指定「我要當 Kimberley 2 號」，讓陳芳語忍不住笑翻。而陳芳語最後更大方下場率領自己舞群幫兩位皇后一同伴舞，讓這場直播「踢館」變成「友誼賽」。過去曾在國外見過同志團體狂歡遊行，陳芳語對變裝皇后漂亮又 colorful 的造型印象深刻，這次參加臺灣首場亞洲國際同志運動會盛事，陳芳語開心表示：「當晚會有很漂亮的衣服，我還會穿很高的鞋子。」預告閉幕表演絕對精彩。