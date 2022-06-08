資深藝人澎恰恰在2020年坦言因投資拍電影失敗，長期借錢拍戲、東拼西補，累積2.4億的巨債而宣布破產，澎恰恰雖然積極工作還錢，但也因龐大債務屢次登上媒體版面，甚至有人揶揄澎恰恰：「這款的人也敢有理想」，對此，澎恰恰也發文正面回應了。

66歲澎恰恰昨（7日）在臉書發文：「很多人揶揄我，像我這款的人也敢有理想」，澎恰恰則感性說，他為了電影、舞台劇、台灣文化拚過也奮鬥過，「但人生過了一甲子...最終卻欠了很多人，扛起這麼大額的負債」，澎恰恰為了加速還債，他不挑工作、每天賺錢還債。

不過，澎恰恰強調，他對理想的堅持從沒有變，「但短期內必須把時間投入在賺錢的工作，不讓給我寬限的債權人失望」，澎恰恰也提到，他將最後一次演出舞台劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》，「最後一次演麗卿姊，最後一次站上這間卡拉OK店的舞台，講一個快被時代遺忘的故事」。

澎恰恰臉書全文。（圖／取材自澎恰恰臉書）

其實，舞台劇導演曾慧誠曾說，「麗卿姊」是為澎恰恰量身訂做，設定這角色欠債，為了還債做許多努力，沒想到澎恰恰也遇到一樣的事，讓他很感慨，同時，曾慧誠也坦言，舞台劇在金錢回收上並沒有商業活動多，所以澎恰恰為了加速還債，才有離開的想法，他也能理解，只是仍感到很可惜。