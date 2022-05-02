66歲知名主持人澎恰恰於2020宣布欠下2.4億債務後，便不斷的工作還債，如今已剩1.6億，也希望債主能給他空間會積極面對還債，不料澎恰恰昨晚卻發生滑倒意外，哀號「真的很痛」。

澎恰恰為還債持續積極努力工作，近期還忙於演出舞台劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》的他，沒想到禍不單行昨（1）日晚間突發生在浴室滑倒意外，澎恰恰隔日凌晨在臉書PO文透露「舞台劇已圓滿結束，晚上8點多，嚴重滑倒，上次髖骨移位，這次.....？恢復不知要多久，天哪，真的很痛....」，澎恰恰附上影片表示，在跌倒時腳掌整個反摺，膝蓋也大瘀血，目前腳踝綁著彈性繃帶，腳傷痛到幾乎無法走回房間。行進間他還邊講話邊發出哀號聲， 並嘆「這個痛真的是」。

澎恰恰似乎目前獨居沒人可幫他，並透露已深夜1點多只能等白天再看看，就怕今晚睡不著，而他的傷勢似乎不輕，只要一動作移動腳步，就能見到他因疼痛而讓表情緊縮及哀鳴聲。粉絲見狀留言「有了年紀了凡事都要注意安全，祝早日康復健康平安順心」、「天亮了要去看醫生啦!要珍惜自己健康」、「要注意，不要一直出力，只能坐輪椅進出比較好了」，也希望他能「早日康復」。