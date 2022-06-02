由薩泰爾娛樂推出之大型現場喜劇節目《炎上》系列於今年二月在台北流行音樂中心完成三場演出，本場次集合薩泰爾藝人賀瓏 Hello、曾博恩，也邀請到相聲和喜劇演員雙棲的黃逸豪 、資深藝人白雲、主持人謝忻、「大嘻哈時代」美麗本人，和前職棒球星陳致遠等；近期在戲劇《村裡來了個暴走女外科》中飾演護士長，以精湛演技大放異彩的演員涵冷娜（許乃涵）也在炎上中有精彩表現。

最新一場中，眾人集中攻擊澎恰恰借錢、拍攝自慰光碟等爭議，澎恰恰更是在開場影片表示「過往有真實發生的一切都能講」，暗指炎上主辦方不需要擔心尺度問題。黃豪平狠酸澎恰恰商學院畢業，這幾年不是在借錢而是在「募資」。除積極攻訐主秀澎恰恰之外，參與火伴「心臟都要很大顆」，先前身陷緋聞風波謝忻也直呼「終於要來了！」

《炎上》系列第一季目前已推出三檔線上完整剪輯版，自《炎上徐乃麟》去年9月推出大受好評。《炎上謝和弦》、《炎上愛莉莎莎》推出後觀眾回饋熱絡，同時各大社群平台亦有大量盜錄片段流出，博恩更於上月親自至地檢署「按鈴申告」，保護線上收看的觀眾權益。《炎上》系列是喜劇文化中的 Roast（火烤、吐槽）形式，以一個特定嘉賓的爭議事件為題材，由與會嘉賓輪番上陣，不顧政治正確和道德尺度地進行言語嘲笑攻擊。此類活動意圖以一種特殊的方式向該嘉賓致敬，在笑鬧間化解仇恨、製造歡樂。