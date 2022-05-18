澎恰恰兩年前承認因欠下2.4億債務破產，近年他在友人林炳文的幫助下，逐步實現還債計畫，未料屋漏偏逢連夜雨，澎恰恰月初透露演完舞台劇時不慎滑倒，「腳掌整個反摺」，因腳傷這個月都無法工作，林秉文稍早接受媒體訪問透露了澎恰恰目前的還款進度，承認有關心澎恰恰恢復情形，表示今(18日)澎恰恰將抱傷到樂華夜市拍影片。

澎恰恰近年來直播、廣告代言等工作樣樣來，火力全開工作還債，今年3月他還在PG Talk APP中開新節目，劇中他化身濟公，回憶19年前因自瀆光碟被勒索案，澄清被騙走的金額不是媒體報導的4400萬，而是8300萬。對此，郭桂彬低調回應：「不隨之起舞，謝謝他了」。

同月，林秉文受訪透露談到澎恰恰先前被鹿港蚵仔煎顏姓夫妻借錢未還被告一事，表示事情發生後已經積極協調，本月7日就可以還錢給包含這對夫妻在內的20多位債主，金額約有800萬，他更表示之前替澎哥協商，已經讓他可以免繳8000多萬利息，「所以他債務現在細算下來其實還剩1.6億」，也呼籲希望債主耐心等待，他們絕對會負起責任還錢。

據《自由時報》報導，澎恰恰摔傷後這個月到目前為止沒工作，他致電關心過澎哥，「這幾天我有打給他，都說傷還沒好」，而他們原本計畫每個月中定期會償還部分債款，3、4月的金額是850萬，是剩下債務的4%，但因腿傷只能順延，林秉文強調已經通知過債主，而今天澎恰恰就會帶傷回到工作崗位，到夜市拍片錄影。