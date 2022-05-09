高雄「城中城」大火後，災後重建如火如荼，高雄市市政府日前啟動城中城暨七賢國中舊址「公益性跨區區段徵收方案」，高雄市副市長林欽榮9日到工程現場視察拆除進度，大讚是有史以來超光速的區段徵收 ，城中城、及七賢國中舊址拆除進度超前再超前，將分別於5/20、6/16提前完成，未來城中城舊址將改建為公園，七賢國中舊址拆除完畢後，則是興建600戶社會住宅。

高雄市地政局指出，由高雄市都市發展局規劃、地政局執行的「城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收」是取得災後復建所需土地的關鍵。

依據高雄市政府規劃，跨區區段徵收總面積約為1萬5083平方公尺，範圍包括城中城大樓所在街廓2756平方公尺，與七賢國中舊址(東側部分)1萬2327平方公尺，依據都市計畫，城中城大樓所在街廓將闢建為公園；而七賢國中舊址(東側)土地則作為公辦社會住宅基地及區段徵收抵價地。

原七賢國中舊校舍目前拆除進度為49.3%，工程預定今年6/30完工，並有望於6/16提前完成。城中城大樓目前也已將結構體拆除至1樓，拆除進度達91%，大幅超前，預計今年5/20可拆除完畢。

未來城中城所在街廓將闢建為公園，規劃設計作業也加緊腳步進行中，林欽榮表示，5/9晚間7時在鹽埕區公所親自主持「城中城舊址改建為公園開闢設計說明會」，邀集當地里民共同關心、參與鹽埕舊市區的新生發展。

而原七賢國中舊址拆除完畢後，將交由國家住宅及都市更新中心興建600戶社會住宅，城中城大樓無房屋所有權的住戶可優先租住，也將提供1500坪包括日照中心等社福設施，以及1000坪青年共創空間，讓老舊社區蛻變重生。

高雄市地政局局長陳冠福指出，在舊校舍拆除過程不免對於周邊居民生活起居造成影響，而施工期間地政局都以最嚴格的標準要求施工廠商落實環保與工安作為，把對鄰近居民生活影響降至最低，工程進行至今平安順利，林欽榮亦表示感謝地政局與土地開發處及其他機關在過程的努力，也感謝當地居民對市府的包容與體諒。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)