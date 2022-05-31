資深藝人澎恰恰於2020年開記者會宣告破產，並且因為圓電影夢扛巨債2.4億，但承諾不會逃避，盼各方債權人多給點時間與空間，自此拚命工作甚至到影響健康的地步，但仍不時爆出債務方面的風波，而本月初他演舞台劇時不慎滑倒，傷勢嚴重只能暫時停工，昨晚(5/30)他難得在開直播，跟粉絲分享了目前的傷勢情況，並無預警吐露重大決定。

彭恰恰這2年為了盡快還債，公開表示對工作來者不拒，除了演藝工作外，開直播、拍YouTube、代言帶貨等多頭進行，日前也投入舞台劇演出工作，不料月初上台演出時意外滑倒，腳掌整個反摺，膝蓋也撞出大片瘀血，加上之前曾因跌倒而髖骨移位，雖然照了X光顯示無再增添重大傷害，但舊傷加上新傷，並且年紀大了，復原實在不易。

澎恰恰睽違多時，昨晚難得在臉書開直播跟粉絲互動，他一身休閒，拿了吉他自彈自唱，哼了多首經典名曲，讓粉絲們聽了迷醉，澎恰恰也主動談起目前的傷勢，透露發生滑倒意外後，他之後仍忍痛繼續錄影，結果收工時幾乎無法走下舞台樓梯，直呼摔倒真的很恐怖，且他錄影時因覺得畫面不好看，堅持不坐輪椅、不拿拐杖，導致根本寸步難行，「現在走路很卡，走幾十公尺就要停下來舒緩一下，兩隻腳很像不是我的，有點跟身體分開一樣」。

澎恰恰也表示，摔倒後他連正常走路都有困難，舞台劇演出變得相當吃力，因此他宣布重大決定，下禮拜在高雄的舞台劇演出將是「最後的登台」，最後一次演出後，他就會跟角色告別，心中自然是不捨，但也表示做音樂劇很花時間，「目前想把時間集中在被我造成傷害的人身上」，也表示希望之後能全心全意來還債，所以忍痛揮別舞台劇演出。