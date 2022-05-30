夏日腳步已經近在眼前，又到了家家戶戶裝設及維修冷氣機的旺季；近日有一名超火辣「女技師」的養眼照片在網路瘋傳，畫面中這名馬尾正妹僅穿著比基尼上工，從「客人視角」往梯子方向看去性感度爆表，布料太少包不住雪白UU形成解放，讓網友們瘋喊「我家冷氣也壞了！」。

近日有位正妹「冷氣技師」的辣圖爆紅，只見這名正妹技師綁著馬尾，除了臉蛋清秀可人外，膚質也白皙透亮到不行；然而更讓人噴鼻血的是，畫面中她竟只穿藍色比基尼就爬上木製梯子，準備幫客人檢查冷氣，過於豐滿的UU上圍太過犯規，僅憑少少的比基尼布料根本包不住。

辣照曝光後引發網民暴動，狂讚大喊：「我家冷氣壞了想叫修」、「快掉出來了」、「這樣太危險了，我幫忙扶著梯子」、「哪裡有規定修冷氣這樣穿？我要應徵」、「我家需要裝冷氣可以預約嗎」、「師傅我家冷氣有問題，可以麻煩一下嗎」，還有技工專業老司機出來說：「到底離地面多高呀？要用到7尺的馬椅（重點誤） 這事太危險了 應該交給更專業的」，還釣出本尊留言回覆：「很可怕」。

本尊正妹在發這張照片時寫道：「師傅 明天我還要上班嗎」，圖文對比性感兼逗趣；其實這名正妹並不真的是冷氣技師，而是目前從事寵物美容師職業的JKF女郎「Angela寶7」；她的IG擁有破20萬粉絲追蹤，除擁有高顏值也不吝經常曬出清涼辣照，在炎炎夏日讓粉絲直呼受不了。