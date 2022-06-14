男神木村拓哉和工藤靜香結婚多年，生下2個漂亮女兒木村心美和木村光希，其中小女兒光希長相神似木村年輕模樣，從出道就備受矚目，更火速成為各大品牌邀約合作對象；現年19歲的光希日前曬出大解禁比基尼照，微露酥胸和細長美腿，火辣畫面掀起網友熱議。

木村光希頂著男神木村拓哉小女兒身分在2018年出道，4年期間工作邀約不斷，有著爸媽優良基因的精緻臉蛋和170公分的修長身形，人氣迅速攀升；昨（13日）光希在IG曬出迎接夏日的比基尼美照，青春多汁的身材完全不遮了，照片被瘋傳。

畫面中光希一頭烏黑秀髮披肩，身上穿著一套黑色兩截式的比基尼，外面罩著一件襯衫，在陽光下擺出各種撩人姿勢；一系列照片中光希自信展現超有料身材，酥胸若隱若現、小蠻腰搭上結實腹肌線條和一雙細長美腿，還附上一段甩髮回眸一笑的影片，瞬間電暈一票粉絲。

先前木村光希曾拍過上空用包包遮胸的辣照，霸氣看著鏡頭私毫不扭捏，當時就掀起熱烈討論，網友都好奇哪位攝影師那麼大膽，敢拍光希如此性感的一幕；但原來掌鏡人是木村拓哉的大女兒木村心美，光希在某次訪問中有吐露，心美是她的專屬攝影師，永遠能拍到她最自然最美的樣子。