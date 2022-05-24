女星方文琳出道超過30年，當年以偶像歌手身分入行的她，外型清新甜美、歌聲美好，是一代「玉女掌門人」，方文琳之後轉戰戲劇領域，演技也備受推崇，如今仍活躍於戲劇圈的她，不時透過社群分享生活，近日她分享了喜訊，透露迎接「三寶」到來，公開了寶貝的萌照跟小名，直呼可愛。
當年以氣質美貌聞名的方文琳，凍齡保養術了得，如今已經56歲，但仍維持曼妙身材與少女般的外型，她曾與音樂人于冠華有過一段婚姻並生下2個女兒，如今女兒們已長大，都繼承了她的美人基因，二女兒「齊薇」更被讚美若天仙，完美複製母親招牌甜美微笑，是校花級星二代。
近日方文琳在臉書po文，驚喜透露齊薇不再是老么，她有了個小女兒，「嗨～3月7日雙魚女，歡迎來到我們家」，透露寶貝的降臨，是緣分的安排，「往後彼此互相陪伴幸福的生活」。
原來方文琳家的新成員，是隻可愛的藍貓女孩，方文琳曬出多張「小女兒」的萌照及影片，透露寶貝的小名是Totoro(荳荳龍)，是她兩個女兒堅持的名字，而方文琳唯獨要求要加上艸字頭，描述寶貝毛孩第一天來家裡，還在適應中，仍然怕生膽小，唯獨逗貓棒才能引她出來，過了整整一天才卸下心防肯吃飯，「也慢慢親近終於肯踏踏，邊踏還邊犯睏，真可愛～」。
方文琳期盼「小女兒」快點放下防衛心，才會乖乖睡覺，「現在可是小Baby需要很多睡眠喔」，笑稱人家的臉書都是曬娃，「但我的娃都長大了，只好曬毛寶貝(連續兩天曬貓真不好意思)，處罰久久再曬」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。