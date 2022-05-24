女星方文琳出道超過30年，當年以偶像歌手身分入行的她，外型清新甜美、歌聲美好，是一代「玉女掌門人」，方文琳之後轉戰戲劇領域，演技也備受推崇，如今仍活躍於戲劇圈的她，不時透過社群分享生活，近日她分享了喜訊，透露迎接「三寶」到來，公開了寶貝的萌照跟小名，直呼可愛。

當年以氣質美貌聞名的方文琳，凍齡保養術了得，如今已經56歲，但仍維持曼妙身材與少女般的外型，她曾與音樂人于冠華有過一段婚姻並生下2個女兒，如今女兒們已長大，都繼承了她的美人基因，二女兒「齊薇」更被讚美若天仙，完美複製母親招牌甜美微笑，是校花級星二代。

方文琳驚喜宣布添了「三寶」，原來是貓咪毛小孩。(取材自方文琳臉書)

近日方文琳在臉書po文，驚喜透露齊薇不再是老么，她有了個小女兒，「嗨～3月7日雙魚女，歡迎來到我們家」，透露寶貝的降臨，是緣分的安排，「往後彼此互相陪伴幸福的生活」。

原來方文琳家的新成員，是隻可愛的藍貓女孩，方文琳曬出多張「小女兒」的萌照及影片，透露寶貝的小名是Totoro(荳荳龍)，是她兩個女兒堅持的名字，而方文琳唯獨要求要加上艸字頭，描述寶貝毛孩第一天來家裡，還在適應中，仍然怕生膽小，唯獨逗貓棒才能引她出來，過了整整一天才卸下心防肯吃飯，「也慢慢親近終於肯踏踏，邊踏還邊犯睏，真可愛～」。

方文琳期盼「小女兒」快點放下防衛心，才會乖乖睡覺，「現在可是小Baby需要很多睡眠喔」，笑稱人家的臉書都是曬娃，「但我的娃都長大了，只好曬毛寶貝(連續兩天曬貓真不好意思)，處罰久久再曬」。