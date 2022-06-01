女星林采緹臉蛋姣好、身材性感，早年因cosplay知名動漫角色「蛇姬」而爆紅，IG吸引37.4萬粉絲追蹤。近年熱愛運動的她，最近朝爬山領域邁進，今（1日）PO出一組挑戰油羅山的照片，好身材簡直比風景美，引發熱議。

林采緹今（1日）在IG分享爬油羅山的心得，她表示前幾次都是走階梯或是平整的坡道，直到爬油羅山才有登山的感覺，「有好幾段都是陡坡直上，才知道真的要有登山杖！一路上是整片高聳的杉林木，沿途都在林蔭下行走不會曬～時常起霧置身在雲霧森林裡，真的很美很療癒。」

當林采緹爬到三角點時，本來還覺得體力負荷得了，想不到下山的時候腿已經小軟，加上陡峭的斜坡多落葉又易滑，「一個沒踩穩～腳力hold不住就直接滑倒～下山我大概滑倒了5次左右，加上太陡的地方我內心會恐懼害怕，所以下山時真的很慢。」最後，她不忘向自己加油，希望早日克服下山的恐懼。

除了用文字紀錄登山，林采緹還PO了幾張照片，可以看到她綁著All back馬尾，露出因血液循環加快而紅通通的漂亮臉蛋；服裝部分，林采緹穿著淡膚色的運動內衣和貼腿褲，大方地展現F罩杯的雄偉上圍以及修長的美腿，且腹部也很平坦，從外表來看完全不像生過寶寶的媽媽。

許多網友看了紛紛留言盛讚：「緹永遠最漂亮」、「好身材」、「超美的，皮膚超好，根本就是大學生」、「女神哦」。