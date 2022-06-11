女星何妤玟恢復單身狀態後，更常上談話性節目分享對感情觀看法，還有她有話直說的性格也不時引發話題；最近何妤玟在節目上，得知後輩瑤瑤（黃喬歆）通告費拿最多，當場走心不留情質問，「你們是看罩杯在付錢的嗎？」讓氣氛瞬間超尷尬。

節目《小明星大跟班》近期一集節目主題是「明星通告費排行榜」，製作單位大方公開現場明星們領的通告費，該集來賓有何妤玟、馬力歐、瑤瑤、嘻小瓜、PAUL、巫苡萱、薔薔和海產；而來賓之間的預測結果，資深前輩何妤玟奪下第一名。

何妤玟當場走心質問，「你們是看罩杯在付錢的嗎？」。(圖/ 摘自《小明星大跟班》YouTube)

不過，在節目最後揭曉正確排行榜，被眾人預測第一名的何妤玟實際是第二名，反而是瑤瑤拿下第一名，何妤玟看到結果當場走心，不明白瑤瑤能聊的話題沒自己多更不會跳舞，當下滿臉困惑質問，「你們是看罩杯在付錢的嗎？」這句話也讓現場眾人都超尷尬。

對此結果瑤瑤本人也很意外，她表示沒想到會拿下冠軍，自己沒有經紀人協助還是有許多節目願意找她，她真的非常感謝；而何妤玟在一旁氣得直呼，「對耶，我們還要被（經紀公司）抽成欸」，默默補了一槍，但主持人Sandy也跳出來緩頰，或許只有10元的差距，不用太在意。