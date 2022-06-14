男子在宮廟前舞台表演餘興節目，豈料一拿到轎擔突重心不穩摔下舞台後方。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

廟會的餘興節目讓眾人樂歪！有男子在臉書上傳1段31秒廟會慶典晚會影片，影片中有幾名男子上台輪流拿轎擔表演，前2位男子拿上轎擔揮舞，其動作熟練，又十分沉穩，當轎擔要傳給第3位壯碩男表演時，不料該男一接到轎擔，突然失去重心，瞬間摔到舞台後方；網友也笑翻表示「超強退駕，無縫接軌」、「隱身術怎麼變的」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段31秒影片，影片中可見是在新竹南隘昊天宮，建廟10周年慶典晚會上，舞台上有幾位男子準備輪流表演，第1位穿背心男子出場，拿著轎擔左右揮舞，動作十分沉穩，接著換另一位白衣高瘦男子，一手接到轎擔後，舞著轎擔樣子十分熟練，動作行雲流水，一旁主持人歡呼聲不斷，直到高瘦男將轎擔空拋傳給下一位壯碩男子後，不料，壯碩男接到轎擔疑似左腳不慎踩空，瞬間跌落舞台後方，突然消失在大家的視線裡，而壯碩男摔落的畫面也被原PO放大重播數次，笑翻一票人。

原PO也在貼文寫下「後勁很強要看完，不看完後悔系列，這支轎擔有毒」；影片一出，網友也笑翻紛紛留言表示「這個隱身術怎麼變的」、「就是要有這種餘興節目才有參加廟會的樂趣啊」、「超強退駕，無縫接軌」、「下台一鞠躬」、「還沒帥一波就GG了」、「怎麼嘴角一直上揚」、「示範原地消失」。