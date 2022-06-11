性學博士許藍方擁有亮眼外型、清晰口條，加上她在YouTube頻道暢談性愛、兩性關係與衛教議題，不只讓許藍方火速打開知名度，她也因此被受封是「最美博士」；現年38歲的許藍方不久前曬出零P圖照，曝光真實狀態引發熱議，最近突然親吐不愛修圖原因，竟暖心地說怕讓人失望。

許藍方在5月PO出一張超近距離零P圖照片，清晰到皮膚狀態都被看得一清二楚，當時她輕描淡寫地坦承，「我不喜歡修圖也不喜歡濾淨，除了懶之外也覺得沒必要」；許藍方認為女人在什麼年齡就應該有那個樣子的呈現，但也說了，「不代表可以放任自己爛掉不用維持」，呼籲還是要做好保養。

今（11日）上午許藍方在臉書又提起修圖一事，她終於透露不愛修圖最主要的原因，「我不希望有一天你們看到我本人會失望」，她說自己無法接受「啊！原來本人長這樣」的被騙感，因此得為自己負責；不過，她也補充說，適時的不修圖就像是某種程度「還原自己」，並沒有不好，另外不忘感謝她的妝髮化妝和顧問。

許藍方現年38歲，大學考入台北醫學大學護理系，曾擔任萬芳醫院護理師，後攻讀芳療情緒諮商、性功能障礙等領域，取得北醫護理學博士學位；2017年踏入電視圈，成為TVBS頂尖事務所簽約藝人，憑藉高顏值以及落落大方談論性學問題的專業形象迅速走紅，YouTube節目《Dr.She》有多部百萬作品，還曾接下東森《57健康同學會》主持棒，在不倫風波後才退出。