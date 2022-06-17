有「最美性學博士」封號的美女許藍方去年被控告，介入已婚康姓醫師家庭當小三，對方元配提告求償300萬元，今（17日）許藍方出庭應訊，為了打官司已花光積蓄，戶頭剩7千多元只能解任律師；而許藍方稍早也在臉書發文，公開帳戶餘額只有7926元，但拒收粉絲捐錢，堅強喊話「我會慢慢把錢賺回來」。

許藍方去年被爆出和已婚康姓男醫師發生不倫戀，當下她否認自己是小三，男方元配不滿她沒有認錯道歉，提告求償300萬元；該案件台北地院採不公開方式審理，許藍方現身面對記者詢問，哽咽表示，康醫師劉姓妻子提告前要求1000萬元賠償但她拒絕，法庭上她否認侵害配偶權，也不打算和解。

不過，許藍方出庭應訊也說，為了這個官司她已經花光積蓄，戶頭只剩下7千多元，沒有錢繼續聘請律師，只能解除委任靠自己獨力面對。而本日庭訊結束後，法官諭知7月6日宣判。

許藍方晚間也在臉書發聲，請親朋好友不用擔心她，坦承目前戶頭餘額只剩7926元，承諾會慢慢把錢賺回來，回饋社會；也感謝廠商的青睞和贊助，表示是自己不夠爭氣，更請親朋好友或粉絲不用捐錢給她，她相信這只是過渡期，甚至自信地說，「我還有《小姐不熙娣》的通告費，不用擔心」。

而許藍方也針對被指「哭窮」一事解釋，單純是記者提問為什麼解除委任律師，她描述事實，不想說太多公關話。