柯以柔和郭宗坤的離婚官司糾纏4年半，昨（14日）二審判決結果出爐，高等法院駁回郭的上訴，仍判准離婚，郭還須賠償40萬，就有網友到柯以柔臉書留言：「不知道以後小孩長大會不會怪妳對爸爸太狠」，對此，柯以柔也硬起來反擊。

42歲柯以柔2011年嫁給經營日本料理的名廚郭宗坤，7年後鬧婚變，2018年提起離婚訴訟，一審法院判准，郭不服提上訴後，高等法院14日維持一審判決，認定郭婚後屢與女子傳出桃色曖昧，嚴重撕傷婚姻關係的基礎，仍判准離婚，郭男並要賠40萬元，且每月給付6萬元扶養費，可上訴。

柯以柔離婚勝訴消息曝光後，不少網友都紛紛到她臉書恭喜，不過也有人留言：「不知道以後小孩長大會不會怪妳對爸爸太狠」，還釣出柯以柔反擊：「完全不扶養小孩、還不斷上訴打官司的人是對方！而且這個官司來自於他外遇、對婚姻不忠」，該網友則認為，父親畢竟是父親、血緣斷不了，對此，柯以柔一早則現身強調：「從來就沒有要切斷血緣這件事、官司四年半以來、對方每2周都可以固定帶小孩過夜、但是完全不扶養小孩才是被追究的責任、你應該加強法律知識」。

柯以柔臉書全文。（圖／取材自柯以柔臉書）

對於判決結果，柯以柔昨透過經紀人表示：「感謝司法，感謝法官讓我看見公理正義的存在，一、二審訴訟已長達4年半時間，郭先生完全沒有扶養小孩，現在只盼他能放下，一起負起扶養孩子的責任，成為合作的父母，讓孩子們回歸平靜穩定的生活。」