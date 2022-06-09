偶像女團「Twins」成員出身的香港女星阿嬌(鍾欣潼)，2018年初嫁給小8歲「醫界王陽明」賴弘國，不料郎才女貌的兩人，婚姻僅維持14個月就告吹，前年兩人正式離婚，阿嬌恢復單身後全身心投入演藝工作，外界相當關心她的感情動態，她最近受訪，談到了愛情觀的轉變，直言不會再談姊弟戀，因為「太累了」。

阿嬌去年離婚恢復單身，之後將事業重心放在大陸，不但接戲，還成了大陸綜藝節目的寵兒，近來除了參加《乘風破浪》第三季節目(原《乘風破浪的姐姐》)，也在戀愛真人秀《90婚介所》擔任見證官，因此受訪時，不免被問到戀愛相關問題。

阿嬌接受《新浪娛樂》專訪，透露平時就很喜歡看戀愛類型的實境節目，不但成為這類節目忠實觀眾已10年之久，還會推坑身旁親友一起看，如今自己情路上多有歷練，還經歷過一段婚姻，感情上確實有所頓悟，坦言現在對於另一半的很多條件，都變得比較實際，雖然浪漫仍是必需要有的，可卻覺得不現實。

阿嬌表示在婚姻路上走過一遭，如今自己有一個很重要的「點」，就是不想再交往年紀比較小的弟弟了，「我不要看著他長大，我不要照顧他，我不是他媽媽，我不需要去教育他」，直言談姊弟戀責任太大、太累了，也覺得彼此沒有這個時間。

如今比較希望的，當然有人能照顧自己是很好，但也不介意彼此照顧依靠，阿嬌分享個人愛情觀，偏向愛自己多一點，「怎麼開心怎麼來，反正就是隨緣，不將就、不迎合」，成熟的想法引發眾多網友共鳴。