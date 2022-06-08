日本超人氣漫畫《櫻桃小丸子》改編成動畫後，在全球都有廣大粉絲，2006年更推出真人版電視劇，主角小丸子還是從500名競爭者中，選出當年9歲的童星森迫永依飾演，她幾乎百分百還原小丸子粗線條又呆萌模樣，成為家喻戶曉的名人；現年24歲的森迫永依近期演出大解禁，穿性感低胸熱褲裝，網友驚喜直呼「長大了」。

森迫永依以真人版「櫻桃小丸子」獲得高知名度，但當年才9歲的她，還是以課業為重，偶爾會客串影視作品；而森永迫依前年從上智大學畢業後，宣布正式成為藝人，最近更驚喜出演富士電視台新劇《難破MG5》，劇照流出因為她有別於小時候清純可人的樣子，再度引起熱烈討論。

森迫永依在客串的新劇中，飾演一名可憐的陪酒小姐，因此特地化濃妝和穿上性感服飾，多半以低胸上衣搭配激短熱褲，意外露出前凸後翹的好身材；大票網友光是看劇照和預告，都十分驚喜，紛紛留言讚嘆，「小丸子真的長大了」、「太有料了吧，藏太好」、「回不去了，現在看小丸子好心動」。

現年24歲的森迫永依近期演出大解禁，穿性感低胸熱褲裝，網友驚喜直呼「長大了」。(圖/ 摘自森迫永依推特)

以「櫻桃小丸子」身分爆紅後，森迫永依卻沒有馬上投入演藝圈，反而為了學業減少演出，據悉，她在高中時就已經精通四國語言，包括日文、英文、中文和韓文，考大學時還錄取多所名校，像是早稻田大學、上智大學和慶應大學，最後選擇上智大學，也以優秀成績畢業。