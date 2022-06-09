馬來西亞網紅「西西歪」（Ccwhyao）與台灣歌手「施語庭」交往1年半後，於2020年8月正式登記結婚成為夫妻。兩人之前曾上節目分享婚姻生活，施語庭當時還爆料，剛在一起時一天可以做很多次那檔事，但對方如今卻性趣缺缺，更誇張的是有次睡到一半發現床不斷晃動，才知道老公竟然背著她「DIY」，讓她相當受傷。沒想到兩人今(9日)透過IG宣布「已和平解除婚姻關係」，過去小倆口互虧的幸福笑語成為追憶。

施語庭先前因在選秀節目《聲林之王》演唱自創曲《Green》，被導師林宥嘉和徐佳瑩稱讚而受到矚目，後來也常上台灣各大綜藝節目；她2020年8月與西西歪結婚後，原本夫妻生活美滿，堪稱事業愛情兩得意，但西西歪今年初回到故鄉馬來西亞後，就被眼尖網友發現已刪光彼此IG貼文，更發現西西歪的媽媽已取消對施語庭的追蹤，遭質疑是否婚變。

大馬網紅西西歪宣告與台灣妻子施語庭離婚，請粉絲給予祝福。（圖／取自西西歪IG限時動態）

對此，西西歪今(9日)發IG限時動態首度證實：「致各位喜歡我和語婷的粉絲們，感謝大家一直以來對我們的喜愛與支持。經過雙方的溝通，我們已於3月和平解除婚姻關係，而這樣的關係確實也對我們是最好的。即使除去婚約關係，也非常感謝雙方曾經的付出，並給予彼此最大的祝福」，並說：「我們接下來會在各自的道路上持續努力，我會繼續用影像跟大家分享生活；語婷也會努力寫出更多好歌！希望粉絲們能尊重我們的選擇並持續支持我們」，文末附上一顆愛心。不過，兩人即便離婚，日前施語庭推出新歌《過渡期》，西西歪也曾轉分享限動，看出仍關心對方的事業。

施語庭先前上《小明星大跟班》時曾表示，剛交往時可能自己比較有吸引力的關係，所以西西歪常常和她一天大戰好幾次，但結婚後啪啪次數卻越來越少；某次睡覺時，更驚見老公背著他自己解決，「我就發現床怎麼會一直動、一直震，一個頻率在震動，我轉過去...他在DIY耶！我想說：『我在旁邊，為什麼不碰我？』」，西西歪一聽趕緊解釋，可能是因為近期工作繁忙的關係，如果做那檔事，可能就會花費至少1到2小時，有時候慾望來了，為了趕快解決，他只好自己DIY，「這可以體諒吧？」，當時只是分享夫妻閨房話題，但如今婚姻情緣已難再續。