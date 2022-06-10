林心如與呼呼玩偶吊飾。（愛最大慈善光協會提供）

林心如陪小潔與一雙幼女玩玩具。（愛最大慈善光協會提供）

集演員、歌手、出品人、製作人等多重身份於一身的華人頂流女星林心如應「愛最大慈善光協會」之邀，響應「現代婦女基金會」的「家暴家庭救助計畫」，親身探訪受暴婦女及其幼女，在相談過程中，讓林心如數度心疼紅了眼眶，還送上堅毅溫暖的擁抱。和霍建華育有一女的她，幸福美滿，談到夫妻相處之道，她說夫妻、情侶相處上，一定會有摩擦，多少會有口角紛爭，吵架對相處不見得是壞事，「但要選對地方、時機吵，千萬不要在小孩面前口角。」且大聲地對話也要避免，更不可能有肢體上的衝突，「即便是大聲嚷嚷，我們都不可能在小孩面前。」

林心如相當重視小孩的感受，指出衝突發生一次、兩次後，極可能對小孩造成陰影，小小就懷疑人生，「為什麼我爸媽每天都在吵架？」，以至於孩子成人後，或許也會選擇用這種方式去對待他們的另一半、或成為其與他人相處的行為模式，林心如提醒大家：「身教是非常重要的，在小孩面前，我們都應該盡量做好身教，控制好自己的脾氣。」

除了吵架外，冷暴力也可能衝擊幼童，林心如並表示孩童都很敏感，大人冷戰氣氛凝結，小孩一定會發現，「覺得爸爸媽媽面對面不講話，或不在餐桌上一起吃飯，會讓小朋友開始擔憂，甚至無形地自責。」在日常生活中，林心如和另一半，會特別注意這些點，「每個人脾氣性格不一樣，難免會有不開心、想發脾氣的時候，奉勸都在一個屋簷下，大家各退一小步，真的不是什麼大問題。」

此外，演過無數好戲的林心如，被問及是否有飾演過被家暴的角色？她指出2020年作品《誰是被害者》裡頭的「李雅均」，她的身份就是被家暴的陸配，已經被家暴了還要照顧她生病的先生，「讓她造成心裡極度的不平衡，使她由被害者演變成加害者的角色，我個人覺得她滿心理變態的。」搖頭笑說：「不值得參考！」

林心如在夯劇《華燈初上》劇中主演有情有義的「蘿絲媽媽」羅雨儂，本身亦因不順遂婚姻而被拖累入獄，可算是另類形式的家暴！林心如心有戚戚說：「家暴不僅是身體上的傷害，還包括言語、精神、金錢上的控制，這些都算在家暴的範圍裡面。」提及很多人面對家暴不敢聲張，有可能是愛面子、又或者因金錢被控制，而沒有自主生活的能力。林心如強調：「家暴，只有零次，或無數次！」提醒當一遇到，一定要勇敢切斷、勇敢站出來，不要因顧及施暴者名聲，而不敢訴諸親友，「你需要有一些出口，聽取旁人的意見，去正視遇到的問題，若只是一昧的姑息，只怕會陷入無限的家暴輪迴流沙！」，林心如呼籲可以打給113和現代婦女基金會，他們會協助報警、驗傷、提供心理諮詢服務，「千萬不要害怕站出來，一定要找到人可以保護自己！」

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