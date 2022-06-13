俗話說「相愛容易相處難」，令不少人擔憂婚姻莫非是一面照妖鏡，反射出夫妻彼此的缺點？高點綜合台《震震有詞》邀請藝人鄒承恩的太太愛寶、資深媒體人許聖梅、作家H、游嵥彥律師一同探討夫妻之間的相處。

節目一開始便討論到日前上海封城的新聞，有位先生不顧妻小餓不餓，就吃光家中水餃，鄒承恩的太太愛寶聽完厚表示「若發生在我身上，那我就把老公給吃了，因為他也沒顧到我跟小孩。」

愛寶提到之前孩子得了諾羅病毒上吐下瀉，她獨自照顧孩子之餘，鄒承恩卻只在意「我過幾天有重要的工作，妳不要影響到我喔。」為了不讓先生被傳染，愛寶讓鄒承恩獨自隔離在房，她每天送餐。凌晨，小孩高燒不退、拉血，愛寶拜託鄒承恩送他們去急診，沒想到鄒承恩竟回：「我不是跟妳說我今天工作很重要，妳還給我出錯！」

孩子急診後必須住院，將近一周沒睡的愛寶體力不支快昏倒，便請鄒承恩有空來醫院換班，沒想到他竟說：「有什麼狀況需要我去換班？」讓愛寶相當難過，事後鄒承恩解釋是要等隔日工作結束後再去換班。作家H幫鄒承恩緩頰：「現在疫情的關係，面對劇組動輒幾十人，鄒承恩也是擔心會影響到拍攝進度，只是他講話口氣跟溝通方式會讓愛寶誤會。」

愛寶回想起孩子剛出生的前3個月，因為溢奶嚴重幾乎都趴在她身上睡著，有時因親餵調整姿勢影響到淺眠的鄒承恩，他擔心若因睡眠不足耽誤拍攝，向愛寶提出：「這段期間我搬出去住，妳好好照顧小孩」，當下讓疲累不堪的愛寶相當挫敗。雖然之後鄒承恩接手照顧寶寶1-2天，但愛寶也因為太累導致內分泌失調，還曾手術2次治療婦科問題。作家H提出建議方案給觀眾參考，「讓先生長時間獨自照顧孩子，一天24小時負責餵奶、換尿布、洗澡…先生才能知道另一半的辛苦。」

雖然愛寶在節目中爆了許多鄒承恩的料，最後也不忘向老公愛的喊話：「「謝謝你一直有在做滾動式調整，婚姻彼此互相包容，我懂你的辛苦也希望你懂我的不易，雖然我常常節目上抱怨你 但我還是很愛你的 不要走心喔。」