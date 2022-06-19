台積電日前釋出今年營收將再創高利多，還是擋不住外資無情賣壓，17日股價一度殺破500元，最低來到499元，終場驚險收在501元。護國神山股價頻破底，134萬股東荷包嚴重失血，更擔憂5字頭地板價是否變天花板；對此，法人表示，台積電乍見499元不是吃到飽的進場價，因其技術面疲弱，短線反彈後可能再度破底，未出現止跌訊號之前，別急著進場接刀，下一波支撐價位約在460到480元之間，目前行情不佳，投資人手上多保留現金才是王道。

周五（17日）台積電ADR只小漲0.57%，收在85美元，但盤中又見83.95美元新低，目前仍是熊市「死貓跳」反彈，料修正行情尚未結束。

而台股的台積電17日盤中驚見499元低點，終場下跌7元（或1.38%），收在501元，市值為12.99兆元，正式跌破13兆元大關，與1月中旬688元歷史高點，市值17.71兆元相較，期間減少4.72兆元，而5個月來股價也暴跌近28%。

外界關注，台積電500元會不會從地板變成天花板。曾任外資操盤室、摩爾投顧分析師張貽程表示，影響台積電的因素已經是世界性，所以美元指數持續強勢在105之上、台幣貶破29.85元和費半指數續破底，外資可能持續對權值股賣超，拖累台積電股價，跌到這裡已經不是單純基本面的影響。

他認為，台積電5字頭若失守，下一波支撐在2020年11月大約是460到480元之間，那次股價上漲衝破500元前的價格區間，當時帶量突破箱型上緣的位置，一旦美股又弱勢拉回，台積電ADR續破底，可視為下次回測的參考。

法人也提醒，台積電驚見499元不是吃到飽的進場價，因其日KD即將進入低檔鈍化，周KD低檔死亡交叉，技術面相當疲弱，短線反彈後可能再度破底，以目前台股及台積電月KD走勢推估，預計今年秋天才是介入的時間點，在行情未出現止跌訊號之前，別急著進場接刀。

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