美國總統拜登提出逾500億美元（折合約1.5兆元台幣）的半導體產業投資計畫，各國晶片業者都想分得一杯羹，其中也包含台灣晶圓代工業者台積電。根據美國媒體報導，隨著台積電2020年5月宣布將耗資120億美元（近3600億台幣）在亞利桑納州建廠，該公司也開始多了一筆政治遊說支出，去年總額高達220萬美元（近6600萬元台幣），今年第一季在美國的政治遊說支出則為67萬美元（約2000萬台幣）。

美國科技新聞網站Protocol引述華府智庫Center for Responsive Politics（CPR）彙整資料指出，台積電2020年花費200萬美元進行政治遊說，這是台積電自1998年以來的首次遊說支出，2021年此金額再增加至220萬美元，而且聘用的說客從前一年的2位，增加至19位。

報導進一步指出，台積電今年第一季的美國政治遊說支出是67萬美元，此一數字比去年同期的50.1萬美元、前年同期的47.8萬美元都還要高。

除了台積電外，台積電的重要設備供應商包括台灣IC設計大廠聯發科、荷蘭半導體設備廠艾司摩爾 （ASML） 等，去年在美國政治遊說金額也分別來到65萬美元（約1950萬元台幣）以及82萬美元（約2500萬元台幣）。

從排名來看，半導體業在美國政治遊說開支高居第一名的是高通，耗資908萬美元（約2億7300萬台幣）；第二名是445萬美元（約1億3400萬台幣）的超微；英特爾排名第三，在美國的政治遊說支出則為411萬美元（約1億2300萬台幣）；南韓三星以372萬美元（約1億1100萬台幣）排名第四位；台積電則排第六位。