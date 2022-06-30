經濟部30日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添博飛特精密、鼎錄鋼鐵及豐鼎光波等3家企業擴大投資共6億元，其中以博飛特精密的投資金額最高，估計將投入約4.5億元，於新竹市香山區引進先進設備。

經濟部投資臺灣事務所表示，目前「中小企業加速投資行動方案」已通過810家中小企業投資約3,712億元，帶來3萬1,005個本國就業機會。截至目前總計投資臺灣三大方案已帶動1,215家企業投資約1兆7,339億元，預估創造13萬5,821個本國就業機會，後續尚有17家企業排隊待審。

博飛特精密為半導體設備零件商，主要產品有晶圓搬運機械手臂以及半導體設備耗材，其中的靜電吸盤可為客戶提供產品維修、翻新、升級與定制化服務。公司技術可助力全球半導體設備市場供應缺口及有限的維修速度。另受惠於疫情影響，宅經濟驅動半導體晶片需求攀升，現在正積極擴大投資，於新竹市香山區引進先進設備，設置領先市場的靜電吸盤產品產線，供應8/12吋半導體晶片使用。此外，所有導入設備兼具節能與低碳排功能，廠內製程亦有廢棄物與舊產品回收再利用，符合產業節能減碳趨勢。將先進製程深根臺灣，為下世代實踐永續經營目標。

鼎錄鋼鐵為鐵製品、不鏽鋼製品加工廠，可提供從設計到成品一條龍服務，供應給東部地區經銷商。為提升整體加工技術，增加終端客戶出口競爭力，預計增加1名本國員工，擴大投入近4千萬在宜蘭縣冬山鄉既有廠區，增設智慧化節能產線。不僅如此為響應2050近零碳排政策，廠房將加裝太陽能模組，並設有儲能設備，強化綠電使用效能，廠區周邊留有綠地植樹，使投資兼顧環境保護與市場需求。

豐鼎光波奈米股份公司多角化經營，營業項目有大理石、木材合板、人造石英石及防火發泡輕質磚等生產銷售。由於美國對中國大陸的硬木膠合板及人造石英石板課徵反傾銷稅，使美國市場轉向東南亞各國供應商採購。公司為抓準此契機，計劃擴大招募12名本國員工，投入逾1億元在屏東縣屏南工業區興建二廠，並在原有ㄧ廠及新建二廠導入智慧化設備及產線以生產防火發泡輕質磚及人造石英石產品。豐鼎公司為落實「永續經營，環境永續」之經營理念，將生產大理石及人造石英石產品所產生之廢棄物石粉汙泥，再投入生產防火發泡輕質磚，讓石材產品可以達到「全利用加值化」建築建材之循環經濟。另外在二廠廠房建廠完成後，將會在廠房屋頂上建置太陽能發電，使豐鼎公司之投資亦增添環境永續之助益。