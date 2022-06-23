極端氣候帶來永續挑戰，為降低自身營運對環境造成的衝擊，元大金控導入ISO 14046水足跡盤查及ISO 14064-1溫室氣體盤查並通過英國標準協會（BSI）驗證，兩者皆涵蓋元大金控及旗下所有子公司合計321處營運據點，覆蓋率達100％。

元大集團2021年用水量較2020年減少11.2％，用水減幅超出原定目標一倍以上；減碳成績也有目共睹，溫室氣體排放量年減1,626公噸，相當於大安森林公園4年的碳吸附量。

面臨降雨不均與水資源稀缺困境，元大金控自2008年起，在所有新建大樓規劃裝設雨水回收系統，為進一步了解自身用水情形，元大集團於2019年導入ISO 14046水足跡盤查，建立用水量基線，另於2020年擴大盤查邊界至所有營業據點，每年持續導入盤查，藉此了解營運過程對水資源耗用造成的環境衝擊，並落實數據化管理與目標設定，作為內部衡量水資源使用的綜合評價指標。

根據統計，元大集團2021年用水量較2020年減少近2,200萬公升，以貧水地區每人維持生活必需每日基本用水量25公升計算，等同可提供貧水地區約2,400人一整年的用水量，用水減幅為11.2％，較原定的5.2％超出一倍以上，達成節水目標。

國際能源總署數據顯示，溫室氣體排放大部分源於能源使用，基於產業型態，元大集團的碳排量主要來自用電，在全球力倡淨零碳排之際，元大金將減碳行動落實在日常辦公環境中，例如汰換老舊空調設備、大量使用節能燈具及推動辦公室無紙化。另自2016年起元大金規劃一系列再生能源使用政策，子公司有5個營業據點在2021年起陸續導入綠電使用，並逐年增加比例。

元大金自2015年起導入ISO 14064-1溫室氣體盤查，2018年元大金及各子公司所有營業據點皆通過驗證，2019年自發性簽署科學基礎減碳目標倡議（SBTi），元大集團透過溫室氣體管理掌握碳排情形，達到良好減碳成效，年減量達1,626公噸，降幅約為6.8％，相當於大安森林公園4年的碳吸附量。

元大金長期關注氣候變遷對經濟、金融環境與法規面的影響，致力建立綠色文化，屢獲肯定，連2年獲得CDP(碳揭露專案)評比「領導等級A級」，為CDP評比最高等級，未來將持續落實環境保護與節能減碳，兼顧企業經營與環境永續。