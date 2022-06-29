《今周刊》於6月29日(三)、30日(四)舉辦第五屆【台灣大未來 國際高峰會】，邀集國內外各領域專家與企業領袖共議在通膨、疫情、戰爭三大危機夾擊下，隨著永續發展不停地變革，各產業因應轉型之路。經濟部部長王美花應邀出席擔任開幕貴賓，肯定《今周刊》多次舉辦產經論壇探討全球與台灣經濟趨勢，她認為目前的國際情勢，在未來十年將對全球制度、文明、經濟發展、糧食需求帶來重大影響。因此，台灣必須從發展蓬勃的半導體產業往外擴散，讓全世界看到，台灣除了半導體，其它包括電動車零組件、5G，甚至低軌道衛星，都要用到資通訊產品亦是台灣強項。

王美花也特別提到，雖然台灣在淨零碳排的起步比較晚，但「不做，永遠來不及，做了，還是有機會。」《今周刊》發行人梁永煌也以《今周刊》1330期封面故事「全球圍剿！假面ESG現形記」中特斯拉被踢出標普500 ESG指數的案例，強調單一產品減碳已不符合ESG最新趨勢，特斯拉的E（環境）做得不錯，但是對S（社會責任），甚至G（公司治理），做得並不好。ESG是不斷演變的，隨時掌握最新動態有助於產業永續發展。

戰爭、能源危機夾擊，台灣大未來國際高峰會產官尋求通膨解方。大未來國際高峰會來賓合照（右一台灣產業創生平台董事長黃日燦、今周刊發行人梁永煌、經濟部長王美花、兆豐金董事長張兆順、陽明海運董事長鄭貞茂、今周刊社長謝春滿）（照片提供／今周刊）

今年高峰會特別邀請美國前財政部副部長約翰．泰勒（John Taylor）、維吉尼亞大學教授兼亞太堅韌研究基金會董事長林夏如，以及安聯集團資深亞太區經濟學家Francoise Huang解析通膨壓力與強國對峙下的經濟趨勢。如何紓解通膨？約翰．泰勒指出當前全球缺乏好的貨幣策略，導致通膨高居不下，首要處理通膨就應遵循一套策略或規則，升息並非新策略，但卻是關鍵。他也強調，每個國家都該有自己的規則和具體的策略，而非跟著Fed或歐洲央行照做，才能減緩對經濟的衝擊。林夏如董事長則將台灣和世界上許多高收入國家，都會面臨高齡化、氣候變遷、政治、社會，以及公衛方面的公共治理難題，稱之為『高收入陷阱』。她認為，在中國威脅下，所有必須因應「高收入陷阱」的國家中，以台灣面對的安全威脅最嚴重，也最需要國際社會支持。

第五屆【台灣大未來 國際高峰會】採實體與線上直播同步，明（３０）日將瞄準「投資台灣航向新藍海、ESG永續布局新藍圖」，桃園市、高雄市、嘉義縣首長們將分享憑藉在地優勢，在招募人才、推動產業升級的良方。國貿局、外貿協會在新南向前景上，看見什麼機會？永聯物流、新加坡駐台辦事處的具體策略和作法為何？無任所大使林佳龍亦以長年經驗，提供觀察和解方。

為回應國際永續趨勢和淨零轉型的挑戰，金管會、農委會將分別就金融部署與農業發展，提出關鍵論點；長榮海運、國泰投信關注的ESG面向為何？中鋼、鴻海在技術和策略上如何布局？

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